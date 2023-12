Revelado pelo Náutico, Erick é anunciado pelo São Paulo

A- A+

Um rosto familiar para os pernambucanos, especialmente os Alvirrubros, Erick foi oficialmente anunciado como jogador do São Paulo no último domingo (10). O jogador de 26 anos, que é natural de Recife, já tinha um pré-contrato com o Tricolor Paulista e foi um dos destaques do Ceará na última temporada, anotando 18 gols e 13 assistências em 52 jogos.

Erick foi revelado pelo Náutico e fez sua estreia no profissional no ano de 2017. Em sua primeira temporada, o atacante foi o artilheiro do Timbu e marcou nove gols em 39 partidas. Após ter se destacado, Erick foi negociado na temporada seguinte com o Braga de Portugal por 2,8 milhões de reais.

Maior negociação do clube na época, Erick não teve o mesmo sucesso no clube português e acabou sendo emprestado para o Vitória-BA e para o Gil Vicente de Portugal, antes de voltar para o Náutico por empréstimo em 2020.

Em sua segunda passagem pelo Alvirrubro, Erick marcou 14 gols em 69 partidas e ajudou o Náutico vencer o Pernambucano de 2021. No mesmo ano, o jogador se transferiu para o Ceará e permaneceu no Alvinegro até 2023, onde ajudou o clube a vencer a Copa Nordeste em cima do Sport e protagonizou uma provocação contra o Leão em plena Ilha do Retiro.

Erick agora é o primeiro reforço do São Paulo em 2024. O clube também espera acertar a contratação com Luiz Gustavo, de 36 anos, que já jogou pela Seleção e participou da Copa do Mundo de 2014.

Nosso primeiro reforço para 2024 vem do Nordeste!



Aniversariante do dia, Erick vai poder viver dias e noites de Morumbi lotado no Tricolor!#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/ZHNvn6bbUb — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 10, 2023

Veja também

Natal solidário Torneio de Beach Tênis arrecada alimentos para Natal de famílias carentes no Cabo de Santo Agostinho