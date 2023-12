A- A+

Futebol Ex-Náutico, atacante Erick vai ao CT do clube para realizar trabalhos de fisioterapia Jogador assinou com o São Paulo, mas pediu ao Timbu para utilizar as dependências do local antes de se reapresentar no Tricolor

Erick está de volta ao Náutico…mas não para reforçar a equipe na temporada 2024. Formado na base do Timbu, o atacante, contratado recentemente pelo Sâo Paulo, pediu aos pernambucanos para utilizar as dependências do CT Wilson Campos para realizar trabalhos de fisioterapia.

Na primeira passagem pelo Náutico, Erick disputou 39 jogos, marcando nove gols. Foi o destaque do clube no primeiro semestre de 2017, antes de ser vendido ao Braga/POR. Com poucas oportunidades no time principal lusitano, o atleta foi emprestado ao Vitória, fazendo dois gols em 32 partidas. Depois, retornou ao futebol português para vestir a camisa do Gil Vicente. Pela equipe, o atacante jogou 11 vezes, sem balançar as redes.

Em sua segunda passagem pelo Náutico, Erick marcou 14 gols em 69 partidas e ajudou o clube a vencer o Pernambucano de 2021. Meses depois, o atacante se transferiu para o Ceará, participando da conquista da Copa do Nordeste deste ano.

