Futebol Internacional Ex-Náutico faz golaço na abertura do Campeonato Saudita; veja o gol Mesmo com o gol de Vina, quem brilhou foi Roberto Firmino, autor de três gols na partida

No jogo de abertura da temporada 2023/2024 da agora badalada Liga Saudita de Futebol, o meia atacante Vina marcou um belo gol na partida do seu time Al Hazm, contra o Al Ahli de Roberto Firmino. Com a colaboração de Edouard Mendy, goleiro ex-Chelsea, o antigo meia do Náutico só teve o trabalho de encobrir o defensor. Ainda assim, o golaço não foi o suficiente, Firmino marcou um hat trick, nos 3x1 para o Al Ahli.

O campeonato retorna neste sábado (12), Al Ta'i x Dhamk se enfrentam às 12h. Já no horário das 15h, Al Feiha x Al Khaleej fecham o dia. Na segunda-feira (14), Cristiano Ronaldo e Mané, do Al Nassr enfrentam o Al Ettifaq, do técnico Steven Gerrard e do meio campo Jordan Henderson, às 15h. No mesmo dia, só que às 12h, Benzema e Kanté, estrelas do Al Ittihad, enfrentam o Al Raed.

