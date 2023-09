A- A+

Futebol Ex-Náutico, Kieza vai disputar torneio de futebol amador em Minas Gerais Na próxima temporada, atacante vai defender as cores do Rio Branco, do Espírito Santo

Aos 36 anos, Kieza está de clube novo. Mas, desta vez não é no futebol profissional. Depois de defender as cores do Floresta durante a Série C do Brasileiro, o experiente centroavante vai atuar no futebol amador de Minas Gerais com a camisa do Apec de Piedade de Caratinga. O anúncio foi feito pelo clube com uma mensagem do jogador.

“Alô, rapaziada de Piedade, tudo bem? Quem fala é o Kieza, jogador profissional com passagem por grandes clubes do Brasil. Estou passando para convidar vocês para estarmos juntos nesse domingo para o jogo da semifinal. Conto com a presença de todos!”, contou Kieza.

Em Pernambuco, Kieza é ídolo do Náutico, clube no qual soma três passagens. Pelo Timbu, foram 153 jogos e 67 gols, além de conseguir o acesso à Série A em 2011, sendo o artilheiro da competição, com 21 gols. K9 também foi bicampeão pernambucano pelo Alvirrubro em 2021 e 2022.

Pelo Brasil, ainda defendeu equipes como Bahia, Fortaleza, Vitória, Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e São Paulo. Na próxima temporada, vai jogar pelo Rio Branco, do Espírito Santo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira. Ele se apresenta ao clube capixaba em dezembro para dar início à pré-temporada.

