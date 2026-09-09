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Futebol Ex-Palmeiras marca e São Paulo perde do Boca Juniors na Sul-Americana Tricolor tem de ganhar por dois ou mais gols de diferença no Morumbis

O São Paulo saiu no prejuízo no jogo de ida do confronto diante do Boca Juniors, na Argentina, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na noite de terça-feira (8), o Tricolor foi superado por 1 a 0 na Bombonera, em Buenos Aires.

O gol da vitória argentina saiu dos pés de Miguel Merentiel, que defendeu o Palmeiras, arquirrival são-paulino, entre 2022 e 2023. Adorado pela torcida do Boca, o atacante fez somente 11 jogos pelo Verdão, marcando dois gols.

Os dois times se reencontram na próxima terça-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo. A equipe brasileira precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença se quiser passar de fase no tempo normal. Se ganhar por um gol de saldo, leva a decisão aos pênaltis.

O técnico Dorival Júnior terá problemas para escalar o São Paulo no jogo de volta. Além de Jonathan Calleri ter recebido o terceiro amarelo e ficar suspenso, o também atacante Luciano deixou o gramado com dores logo no começo da etapa final e será reavaliado.

No primeiro tempo, a única chance real de gol foi do Tricolor. Aos 16 minutos, o lateral Iago, após uma saída de bola errada do Boca, cruzou da esquerda e Luciano, quase da marca do pênalti, cabeceou livre. O goleiro Álvaro Montero fez grande defesa.

O Boca retornou melhor do intervalo e abriu o marcador aos seis minutos. O lateral Lautaro Blanco cruzou de primeira e rasteiro pela esquerda, buscando Merentiel na pequena área. O atacante escapou do zagueiro Robert Arboleda e finalizou, para boa defesa do goleiro Rafael. O rebote, porém, sobrou nos pés do ex-jogador do Palmeiras, que, desta vez, não desperdiçou.

A missão são-paulina quase ficou ainda mais complicada. Aos 29 minutos, o árbitro chileno Piero Maza deu cartão vermelho direto ao zagueiro Domingos Duarte, após um carrinho na disputa de bola com o volante Leandro Paredes. Ao rever o lance no vídeo, o juiz percebeu que o português atingiu a bola e anulou a expulsão.

O São Paulo esboçou uma pressão nos instantes finais em busca do empate, sem êxito. O jeito será buscar a classificação em casa.

Vasco fica no zero

Outro brasileiro a ir a campo nessa terça-feira pela Sul-Americana foi o Vasco. O Cruzmaltino visitou o Santa Fe em Bogotá (Colômbia) e não saiu do zero no El Campín. O travessão e o goleiro Léo Jardim, com duas grandes defesas no fim do jogo, evitaram que o time carioca ficasse em desvantagem.

O jogo de volta do confronto será na terça que vem, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 19h. Uma vitória simples, para qualquer um dos lados, vale a classificação. Em caso de novo empate, a vaga nas semifinais será definida nos pênaltis.

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