Um avião privado caiu nesta quinta-feira (18) na Carolina do Norte, no sudeste dos Estados Unidos, causando a morte de sete pessoas, entre elas um ex-piloto da Nascar e sua família, segundo as autoridades locais.

O acidente ocorreu durante o pouso da aeronave no aeroporto regional de Statesville, ao norte da cidade de Charlotte, e provocou um incêndio de grandes proporções no local, de acordo com imagens divulgadas pelas emissoras de televisão.

A Patrulha Rodoviária do Estado da Carolina do Norte informou que o avião havia acabado de colar, mas deu uma volta para pousar antes de cair.

“Havia um total de sete [pessoas] a bordo, todas morreram”, disse à AFP o xerife Darren Campbell.

Entre as vítimas está Greg Biffle, piloto aposentado da Nascar, confirmou a organização.

"A família da Nascar está arrasada pela perda de Greg Biffle, que foi um dos nossos 75 maiores pilotos e se tornou conhecido por seu trabalho humanitário incansável após o fim da carreira. Expressamos nossas mais profundas condolências", afirmou a entidade em uma mensagem no X.

Morreu também a esposa de Biffle, Cristina Grossu Biffle, e seus dois filhos, segundo o legislador republicano da Carolina do Norte Richard Hudson, amigo da família e representante do estado no Congresso.

“Estou arrasado pela perda de Greg, Cristina e seus filhos, e meu coração está com todos que os amavam”, escreveu Hudson nas redes sociais.

“Eram que viveram a vida focadas em ajudar os outros amigos”, acrescentou.

Segundo a imprensa local, as condições climáticas podem ter influenciado o acidente, uma vez que o tempo foi adverso no momento do voo.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) informou que está deslocando uma equipe para investigar o acidente envolvendo uma aeronave Cessna Citation C550.

“Espera-se que a equipe chegue ao local ainda esta noite”, comunicou a agência em nota.

