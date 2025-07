Ex-piloto espanhol é suspeito de matar o próprio pai a facadas na Espanha

A- A+

Conhecido por ter sido uma das promessas do automobilismo espanhol, Antolín González, de 22 anos, é o principal suspeito de matar o próprio pai, de mesmo nome, de 56 anos, com uma facada no pescoço. O crime ocorreu no sábado (5) em Aranda del Duero, cidade localizada na província de Burgos, no norte da Espanha.

De acordo com o jornal El Correo de Burgos, a vítima era um conhecido comerciante da região, dono do negócio local "Aceitunas Antolín". A ex-mulher do empresário e mãe do suspeito estava presente no momento do ataque e foi quem ligou para o serviço de emergência, após ver o ex-marido cair no chão, gravemente ferido.

Apesar da tentativa de socorro, o homem não resistiu. O ex-piloto fugiu após o crime, mas foi localizado horas depois em Sinovas, um povoado próximo. A polícia ainda procura a arma usada no homicídio e tenta esclarecer as motivações do ataque, embora vizinhos tenham relatado indícios de conflitos familiares.

O jovem permanece sob custódia judicial enquanto a investigação avança. Um juiz local decidirá se o crime será classificado como parricídio — assassinato cometido contra um dos pais — e qual será a possível pena.

Antolín González teve uma carreira meteórica no automobilismo. Começou no kart aos 8 anos e, aos 13, tornou-se o piloto mais jovem a guiar um carro de Fórmula 3. Passou pela Fórmula 4 espanhola, correu pela equipe Drivex na F3 europeia, e teve destaque nas pistas asiáticas, com vice-campeonatos na Fórmula Renault Series e na Fórmula Masters China. A carreira foi interrompida ainda na adolescência, devido à falta de apoio financeiro.

