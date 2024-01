A- A+

Automobilismo Ex-piloto Wilson Fittipaldi passa mal durante aniversário e é internado em SP Irmão do bicampeão Emerson Fittipaldi se engasgou com pedaço de carne e teve parada cardiáca, afirma site

O ex-piloto Wilson Fittipaldi foi internado num hospital de São Paulo depois de passar mal no dia de Natal, quando comemorava o seu aniversário de 80 anos. O irmão do bicampeão mundial da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi sofreu uma parada cardíaca e foi levado para o Hospital Prevent Sênior, no Itaim Bibi, em São Paulo.

A informação foi divulgada em primeira mão pelo site Grande Prêmio. Filho do ex-piloto, Christian Fittipaldi disse ao portal que o estado de saúde do pai era estável nesta quarta-feira. Wilsinho se engasgou com um pedaço de carne e ficou "muito tempo sem oxigenação", detalhou o site, antes de ser reanimado na unidade de saúde.

Ainda de acordo com o Grande Prêmio, o ex-piloto foi sedado e entubado. Nas redes sociais, fãs do piloto têm prestado solidariedade à família e feito votos de pronta recuperação para Fittipaldi Jr.

Uma pessoa próxima à família confirmou o caso ao jornal "Folha de S. Paulo". O hospital não divulgou boletins sobre o estado de saúde do paciente, até o momento.

Veja também

Futebol Mbappé garante que ainda não tomou decisão sobre seu futuro