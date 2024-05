A- A+

Sport Ex-presidentes do Sport participam de almoço de celebração pelos 119 anos do clube No encontro, clube destacou crescimento de receita na última temporada

Em meio às celebrações pelo aniversário de 119 anos, o presidente do Sport, Yuri Romão, recebeu no clube, nesta segunda-feira (13), vários ex-mandatários que passaram pela história do Leão nos últimos anos. No encontro, todos receberam uma placa comemorativa de agradecimento por contribuírem com a trajetória rubro-negra.

De acordo com o clube, os ex-presidentes que marcaram presença na Ilha do Retiro, para um almoço, foram Severino Otávio, Wanderson Lacerda, Jarbas Guimarães, Arsênio Meira, Luciano Bivar, Homero Lacerda e Gustavo Dubeux.

Em discurso, o atual presidente Yuri Romão deu ênfase ao fato de conseguir unir as lideranças, no intuito de contribuírem para o crescimento do Sport. "Ao longo da minha gestão, busquei unir as várias lideranças com o objetivo de resgatar o protagonismo do Sport. E estamos conseguindo. Somos unidos e organizados. O Sport é um clube respeitado em todo o Brasil. Quero agradecer também a equipe de vice-presidentes e todos os diretores que tem trabalhando incansavelmente para colocar o clube de volta ao trilho do sucesso”, afirmou.

Também presente no encontro, o diretor de futebol Raphael Campos fez questão de exaltar os números obtidos pelo Leão fora das quatro linhas. Segundo dados divulgados pelo Sport, o clube viu seu quadro associativo crescer 202% em 2023, acumulando uma receita de R$ 12,6 milhões. O dinheiro arrecadado em jogos também aumentou em 49%. Assim, o Sport teve um crescimento de 27% em receitas.

"Com isso, está sendo possível fazer investimentos no futebol profissional, de base, além do patrimônio. Vamos investir no CT e a Ilha do Retiro segue em obras. Estamos valorizando nossa sede e resgatando o clube social de forma intensa”, pontuou o membro do comitê gestor.

