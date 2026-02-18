A- A+

BASQUETE Ex-primeira escolha do draft: Astro do Lakers é detido por posse de maconha nas Bahamas Deandre Ayton foi brevemente retido em aeroporto ao tentar embarcar com pequena quantidade da substância

O pivô Deandre Ayton, do Los Angeles Lakers, foi detido na terça-feira no Aeroporto Internacional Lynden Pindling, nas Bahamas, sob suspeita de posse de uma pequena quantidade de maconha.



A informação foi divulgada pela Reuters. Segundo o advogado do jogador e fontes próximas ao caso, Ayton foi brevemente retido pelas autoridades ao tentar viajar com a substância. Não há, até o momento, detalhes sobre eventual acusação formal.

Esta é a primeira temporada de Ayton nos Lakers. O pivô assinou contrato de dois anos com a franquia após duas temporadas no Portland Trail Blazers. Antes disso, atuou pelo Phoenix Suns, equipe que o selecionou como primeira escolha geral no Draft de 2018.







Na atual temporada, Ayton foi titular em 46 dos 54 jogos dos Lakers, consolidando-se como peça importante na rotação. Ainda não se sabe se o episódio pode afetar sua disponibilidade para os próximos compromissos, incluindo o duelo contra o Los Angeles Clippers, que marca a reta final da temporada regular.

Ayton ganhou projeção nacional ao liderar os Arizona Wildcats em 2018, sendo eleito All-American e escolhido como a primeira seleção geral do draft naquele ano.

Pelos Suns, foi peça fundamental na campanha que levou a equipe às Finais da NBA em 2021, quando acabou superada pelo Milwaukee Bucks. Desde então, a trajetória do pivô teve oscilações, passando por Phoenix e Portland até chegar a Los Angeles.

