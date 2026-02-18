Qua, 18 de Fevereiro

BASQUETE

Ex-primeira escolha do draft: Astro do Lakers é detido por posse de maconha nas Bahamas

Deandre Ayton foi brevemente retido em aeroporto ao tentar embarcar com pequena quantidade da substância

Deandre Ayton foi brevemente retido em aeroporto ao tentar embarcar com pequena quantidade da substânciaDeandre Ayton foi brevemente retido em aeroporto ao tentar embarcar com pequena quantidade da substância - Foto: NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

O pivô Deandre Ayton, do Los Angeles Lakers, foi detido na terça-feira no Aeroporto Internacional Lynden Pindling, nas Bahamas, sob suspeita de posse de uma pequena quantidade de maconha.

A informação foi divulgada pela Reuters. Segundo o advogado do jogador e fontes próximas ao caso, Ayton foi brevemente retido pelas autoridades ao tentar viajar com a substância. Não há, até o momento, detalhes sobre eventual acusação formal.

Esta é a primeira temporada de Ayton nos Lakers. O pivô assinou contrato de dois anos com a franquia após duas temporadas no Portland Trail Blazers. Antes disso, atuou pelo Phoenix Suns, equipe que o selecionou como primeira escolha geral no Draft de 2018.
 

Na atual temporada, Ayton foi titular em 46 dos 54 jogos dos Lakers, consolidando-se como peça importante na rotação. Ainda não se sabe se o episódio pode afetar sua disponibilidade para os próximos compromissos, incluindo o duelo contra o Los Angeles Clippers, que marca a reta final da temporada regular.

Ayton ganhou projeção nacional ao liderar os Arizona Wildcats em 2018, sendo eleito All-American e escolhido como a primeira seleção geral do draft naquele ano.

Pelos Suns, foi peça fundamental na campanha que levou a equipe às Finais da NBA em 2021, quando acabou superada pelo Milwaukee Bucks. Desde então, a trajetória do pivô teve oscilações, passando por Phoenix e Portland até chegar a Los Angeles.

