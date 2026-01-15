A- A+

FUTEBOL Ex-Real Madrid, Vallejo chora após eliminação merengue para o Albacete na Copa do Rei Zagueiro deixou o clube após dez anos e vive redenção simbólica diante do antigo empregador

A eliminação precoce do Real Madrid na Copa do Rei ganhou um símbolo forte e inesperado na noite desta quarta-feira (14). Ao apito final da derrota para o Albacete, da segunda divisão, as câmeras flagraram o zagueiro Jesús Vallejo em lágrimas — uma reação que resumiu o peso emocional do resultado.

Contratado pelo Real em 2017 após se destacar pelo Real Zaragoza, Vallejo permaneceu ligado ao clube merengue por uma década, mas jamais se firmou.

O jogador disputou apenas 35 partidas oficiais, marcou um gol e passou a maior parte do período emprestado, com passagens por Zaragoza, Eintracht Frankfurt, Wolverhampton e Granada.

Veja o momento:

Vallejo, jogador do Albacete, elimina o Real Madrid e chora de alegria!!!!pic.twitter.com/lMb89ubCXf — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) January 14, 2026

No último verão europeu, o defensor deixou o Real de forma discreta para assinar com o Albacete. Seis meses depois, viveu uma espécie de redenção pessoal.

Mesmo sem entrar em campo por conta de uma lesão, Vallejo acompanhou a partida à beira do gramado e se emocionou intensamente após a vitória por 2 a 1, definida nos acréscimos, aos 90 minutos mais 4.

As lágrimas evidenciaram o significado do resultado para o jogador, hoje com 29 anos, que reencontrou protagonismo no novo clube. Desde a chegada ao Albacete, tornou-se titular absoluto, soma 18 partidas e um gol, números que contrastam com a trajetória marcada pela falta de espaço no Santiago Bernabéu.

