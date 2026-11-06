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LUTO Ex-Santa Cruz, Bismarck é morto a tiros no Rio Grande do Norte; clube lamenta a perda Bismarck teve passagem pela Cobra Coral em 2011, emprestado pelo Fortaleza, e fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

Ex-meia do Santa Cruz, Bismarck, de 36 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (6), após ser baleado em um bar no bairro Cidade Alta em Natal. Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do ge.

Bismarck teve passagem pela Cobra Coral em 2011, emprestado pelo Fortaleza, e fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Foram, ao todo, oito jogos com a camisa tricolor, com um gol marcado. Nesta manhã, o Santa Cruz foi às redes sociais se despedir do atleta.

"O Santa Cruz Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do meia Bismarck Vinicyus Freire do Nascimento, aos 36 anos. Neste momento de dor, o Santa Cruz se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de Bismarck e expressa suas mais sinceras condolências", afirmou o clube.

O atleta também acumulou passagens por CSA, Botafogo-PB, Vila Nova e Paraná. O último clube dele foi o Parnahyba (PI).

Como o crime aconteceu

O caso aconteceu no Bar do Borogodó, na Rua Vaz Gondim. Bismarck estava acompanhado de amigos quando teria ocorrido um desentendimento com um homem, supostamente motivado por ciúmes.

Após deixar o estabelecimento, o suspeito teria retornado e efetuado disparos contra as vítimas. Uma segunda pessoa também foi baleada e recebeu atendimento médico. As informações são do ge e a reportagem tenta contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte em busca de mais detalhes.



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