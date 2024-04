A- A+

Aposentadoria Ex-Santa Cruz, Bruno Moraes anuncia aposentadoria do futebol aos 35 anos O General teve duas passagens pela Cobra Coral e tem como principais feitos o acesso à Série A em 2015 e os títulos do Pernambucano e da Copa do Nordeste no ano seguinte

Ex-Santa Cruz, Bruno Moraes anunciou sua aposentadoria do futebol aos 35 anos. A Cobra Coral publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira (24) com os principais lances do General no Arruda.

Bruno Moraes acumulou duas passagens pelo Santa Cruz na carreira, sendo a primeira a mais vitoriosa. O centroavante participou do acesso à Série A em 2015 e conquistou os títulos do Pernambucano e da Copa do Nordeste do ano seguinte.

Nesse primeiro momento, foram 59 partidas com 20 gols marcados e uma assistência. Ele retornou ao clube pernambucano em 2021, mas teve um passagem sem brilho com cinco jogos e nenhum gol marcado.

"Agradecemos por sua presença marcante nas conquistas do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste em 2016, além do acesso em 2015. Obrigado por tudo, General!", escreveu o Santa Cruz em suas redes sociais.

Carreira de Bruno Moraes

Além do Santa Cruz, Bruno Moraes passou por clubes do interior de São Paulo, Coritiba, Figueirense e passou pelo Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos.

Sua última equipe em 2024 foi a Portuguesa Santista na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Foram 13 jogos e dois gols marcados.

"Assim como na vida e em quaisquer outras profissões, temos conquistas e derrotas. Eu vivi as minhas e hoje venho encerrar esse ciclo. Foi uma história que muitos não vão saber, mas uma história que muitos querem viver", diz um trecho do texto publicado pelo ex-jogador em seu perfil no instagram.



