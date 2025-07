A- A+

Futebol Ex-Santa Cruz, João Paulo sofre grave lesão no joelho Jogador já tinha passado por procedimento cirúrgico no mesmo joelho anos atrás

O jogador ex-Santa Cruz, João Paulo, teve uma notícia ruim no fim de semana passado. Ídolo no Seatlle Sounders, o meia rompeu o ligamento cruzado do joelho, confirmou o técnico Brian Schmetzer.

A última partida do brasileiro foi no dia 28 de junho, contra o Austin, pela MLS, em casa. Na oportunidade, JP jogou um pouco mais de dez minutos.

Segundo informações divulgadas pelo próprio Schmetzer, a lesão foi no mesmo joelho em que o atleta operou anos atrás. João Paulo não deve mais atuar na atual temporada.

Atuando na equipe americana desde 2021, João Paulo acumula mais de 100 partidas e fez parte da conquista inédita da Champions League da Concacaf, em 2022. O jogador participou da disputa do Mundial de Clubes da FIFA.

No Brasil, JP é ídolo de duas torcidas: Santa Cruz e Botafogo. No Recife, fez parte do elenco que conquistou o título do Pernambucano de 2015 e o acesso à Série A de 2016. No ano seguinte, conquistou o bicampeonato estadual e faturou a Copa do Nordeste de 2016.

