Ex-Santa Cruz, morre Gabriel Popó, aos 26 anos, antes de partida pelo Campeonato Paulista

O XV de Jaú confirmou, neste domingo (16), a morte do meio-campista Gabriel Protásio, o Gabriel Popó, de 26 anos. O atleta chegou a ser atendido no alojamento da equipe e levado para a Santa Casa de Jaú, mas não resistiu.

A causa da morte está sob investigação. Em nota, o clube confirmou o falecimento do atleta com "dor e tristeza imensurável". O meia recebeu atendimento antes da partida válida pela 3ª divisão do Campeonato Paulista, contra o União Suzano. O jogo, que aconteceria neste domingo, foi suspenso.

"Em respeito a esse momento de luto, e em comum acordo entre o XV de Jaú, União Suzano e a Federação Paulista de Futebol, a partida programada para hoje foi cancelada. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável", disse o clube, em nota.

A Federação Paulista de Futebol também lamentou a morte de Gabriel Popó, em nota publicada no site da entidade, e confirmou a suspensão do jogo entre as equipes. O meia chegou ao XV de Jaú no início da temporada, depois de passar por clubes como Sampaio Corrêa, Souza e Linense.



O jogador atuou no Santa Cruz em 2023. O clube emitiu uma nota de pesar.



"Com profundo pesar, lamentamos o falecimento de Gabriel Protásio Gomes, mais conhecido como Gabriel Popó, que defendeu as cores do Time do Povo em 2023. Ele nos deixou devido a um mal súbito, e sua partida precoce deixa um vazio imenso. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e, especialmente, à sua filha Mayla. Que Deus conforte todos neste momento de dor", diz a nota.

