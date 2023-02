A- A+

MERCADO DA BOLA Ex-Santa, Dagson é anunciado em clube da Paraíba O jogador, que tinha pedido para sair da Cobra Coral, vai defender as cores verde e branca do Nacional de Patos

O ex-Santa Cruz, Dagson, que havia pedido para sair do time do arruda na última semana, foi anunciado nesta quarta-feira (01) como novo reforço do Nacional de Patos, time paraibano. O atacante de 26 anos, chega para reforçar a equipe no campeonato paraibano deste ano.

O vínculo do jogador com o Santa iria até o final do Campeonato Pernambucano, com opção de ser renovado até o término da Série D.

Pelo Santa, Dagson teve uma curta passagem. Ele participou dos sete jogos do Tricolor na temporada. Em três deles como titular. Inclusive na vitória sobre o Caruaru City, na última quinta (26). Diante do Afogados, na estreia tricolor no Estadual, anotou seu único gol pela equipe, no empate em 1x1.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Arábia Saudita será sede da Copa da Ásia de futebol em 2027