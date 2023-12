Ex-São Paulo, Centurión é detido pela polícia da Argentina e testa positivo para cocaína

A- A+

O atacante Ricardo Centurión, jogador do Barracas Central, da Argentina, e que teve passagem pelo São Paulo entre 2015 e 2017, testou positivo para cocaína após verificação policial, nesta madrugada na Argentina. Segundo a imprensa local, o atleta de 30 anos tentou fugir dos policiais, mas foi detido no bairro de Villa Soldati, em Buenos Aires.

De acordo com os portais, membros da polícia argentina percorriam nas proximidades do bairro, onde pararam dois carros para identificar quem estava dentro do veículo. E um deles era uma Mercedes Benz A250, dirigida pelo ex- jogador de Racing, Boca Juniors, Vélez Sarsfield e San Lorenzo.

Quando os policiais estavam investigando o outro veículos, Centurión aproveitou a oportunidade a abandonou o local, sendo perseguido e interceptado poucos quarteirões depois. Ainda segundo a imprensa local, o jogador levava consigo um cigarro de maconha, uma flor de maconha e remédios psiquiátricos.

O jogador de futebol foi acusado de violação do artigo 131º e o seu carro foi apreendido por também não ter a documentação. A polícia também iniciou um processo por desobediência e posse de entorpecentes.

Veja também

Sport Sport esclarece solicitação de R$ 1,5 milhão à CBF