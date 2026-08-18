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FUTEBOL Ex-seleção alemã, zagueiro volta após se aposentar e estreia como atacante na 9ª divisão Zagueiro de 30 anos marcou um gol pelo SV Tiefenbach, mas equipe foi goleada por 7 a 2; alemão encerrou carreira profissional em maio

Três meses depois de anunciar a aposentadoria do futebol profissional, Niklas Süle voltou aos gramados. Ex-zagueiro de Bayern de Munique, Borussia Dortmund e da seleção alemã, o jogador de 30 anos estreou pelo SV Tiefenbach, equipe da nona divisão da Alemanha, e em uma função bem diferente daquela que desempenhou durante a carreira: como centroavante.

O alemão havia encerrado a carreira profissional em maio deste ano, após rescindir o contrato depois de sofrer mais uma lesão no joelho. Na ocasião, Süle decidiu priorizar a saúde física e mental. Ao longo da carreira, o defensor conviveu com diferentes problemas físicos e também falou publicamente sobre dificuldades para manter a motivação.

— Mentalmente eu não estava bem e não conseguia mais me motivar — admitiu Süle.





O retorno chamou atenção também pela mudança física do jogador. Imagens de sua estreia repercutiram nas redes sociais por mostrarem o ex-zagueiro com peso acima daquele apresentado durante a carreira profissional, assunto que já havia acompanhado o alemão em outros momentos.

Com 1,95m, Süle chegou a aparecer treinando com mais de 110 quilos em 2024, pouco antes de disputar pelo Borussia Dortmund a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Na época, o episódio ganhou repercussão na Alemanha. Felix Magath, ex-treinador do Bayern, chegou a afirmar que o defensor estava cerca de dez quilos acima do peso.

O próprio Süle já contou que adotou métodos extremos para atingir o peso exigido quando defendia o Bayern. Durante o período em que foi comandado por Jupp Heynckes, afirmou que chegou a passar um dia inteiro sem comer e horas na sauna antes de uma pesagem, conseguindo perder cerca de 2,5 quilos temporariamente.

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