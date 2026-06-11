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Futebol Ex-seleção detona Neymar, fala em 'férias remuneradas' e diz: 'É só uma máquina de marketing' Campeão da Champions League com o Bayern, o veterano ex-jogador de 53 anos comentou ainda sobre a pressão que Carlo Ancelotti sofreu para levar o atacante

O atacante Neymar ganhou mais um crítico às vésperas da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Ídolo do Bayern de Munique e com um histórico de 15 partidas pelo time nacional, o ex-centroavante Elber detonou a sua convocação para a disputa do Mundial e alertou que o camisa 10 não vem jogando bem há algum tempo.

No seu discurso, ele disse que a ida do atleta para o Ah-Hilal "não passou de férias remuneradas" e comentou sobre a passagem pelo Santos em seu retorno ao Brasil. "Desde o início de 2025 ele voltou a jogar pelo Santos e vem sofrendo com lesões frequentes, ficando sem ritmo de jogo por um longo período. Como isso vai funcionar na Copa do Mundo?", disse em entrevista ao jornal alemão "Bild".

Campeão da Champions League com o Bayern, o veterano ex-jogador de 53 anos comentou ainda sobre a pressão que Carlo Ancelotti sofreu para levar o atacante.

"Uma grande maioria exigia a indicação de Neymar. Até o presidente se envolveu e apoiou publicamente. A pressão sobre o Ancelotti só aumentava, então ele não teve escolha", afirmou Élber. Ele disse ainda que não levaria o jogador caso fosse o treinador da seleção nacional.

"Desculpe, eu não o teria indicado. Talvez o Neymar me surpreenda e jogue tão bem quanto jogava há alguns anos. Mas não acredito nisso. Neymar já foi um jogador de futebol de classe mundial. Mas hoje, ele é apenas uma máquina de marketing".

Em um torneio de tiro curto e com jogos eliminatórios à partir da fase de grupos, Elber comentou ainda que outras opções melhores acabaram ficando no Brasil. "Os melhores precisam estar lá (na Copa do Mundo). Ancelotti deixou o João Pedro, do Chelsea, que estava fazendo uma boa temporada, em casa para dar lugar ao Neymar. Isso não foi justo", concluiu.

O Brasil faz a sua estreia neste sábado, 13, e enfrenta a seleção do Marrocos em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial. A chave conta ainda com Haiti e Escócia, que se enfrentam no mesmo dia, em Boston.

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