Futebol Ex-Sport, Adryelson é convocado para Seleção Brasileira Zagueiro, atualmente no Botafogo, entra na vaga de Nino, do Fluminense, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo

O zagueiro Adryelson, formado no Sport e atualmente no Botafogo, foi convocado pela Seleção Brasileira para a partida contra o Uruguai, terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O defensor foi chamado para substituir Nino, do Fluminense, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo e precisou ser cortado da lista pelo técnico Fernando Diniz.

"Um dia que vai ficar marcado para sempre na minha vida e carreira! Obrigado a todos, família, esposa, equipe, amigos e companheiros que fazem parte de tudo isso", publicou Adryelson, em uma rede social. O jogador, vale salientar, tem no currículo passagens pela seleção sub-17. Na atual temporada, o zagueiro já disputou 48 jogos pelo Botafogo, com quatro gols marcados, ajudando os cariocas a figurarem na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.

Essa é a primeira convocação doe Adryelson para a Seleção. O defensor se junta ao goleiro Lucas Perri, ex-Náutico, no grupo de atletas do Botafogo convocados para o Brasil. Além dele, os defensores chamados por Diniz foram Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Bremer (Juventus).

