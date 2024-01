A- A+

FUTEBOL Ex-Sport e Náutico, lateral-direito Patric faz pré-temporada pelo Amazonas no CT do Retrô Jogador revela meta de ter, ao menos, 15 assistências e 7 gols na temporada de 2024

Conhecido no futebol de Pernambuco por acumular passagens por Sport e Náutico, o lateral-direito Patric, que hoje defende o Amazonas, cumpre pré-temporada ao lado dos companheiros de time no Centro de Treinamento do Retrô, na cidade de Camaragibe, desde o primeiro dia deste ano. A despedida da Onça Pintada do local deve acontecer nesta sexta-feira (19).

A estrutura da Fênix de Camaragibe, para Patric, é uma das responsáveis pela preparação para o calendário de jogos da temporada.

“Não nos faltou nada. Tem uma ótima estrutura, com bom campo e podemos performar da melhor maneira nos treinamentos. O clube adotou essa medida no ano passado e foi muito feliz em repetir. Nos deixará em condições para mais um ano de bastante sucesso”, elogia o atleta de 34 anos.

Para além da sua área de atuação em campo, Patric também espera poder ser peça fundamental no setor ofensivo do time, tendo uma meta de conseguir realizar, pelo menos, 15 assistências e 7 gols.

“É um ano muito importante para o Amazonas. O clube entrou no cenário dos 40 principais clubes do Brasil. Quero ajudar com a minha liderança e experiência. A diretoria renovou o meu contrato e demonstrou que confia em meu potencial dentro de campo. Planejo uma temporada com, pelo menos, 15 assistências e sete gols. Como lateral-direito, logicamente, quero primeiro ajudar defensivamente, mas também sei que posso contribuir no aspecto ofensivo”, finaliza.

