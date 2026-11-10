Ex-Sport e Náutico, meia Fábio Matos morre após sinistro de moto no Maranhão
Em 2026, o recifense conquistou o título da Série B do Campeonato Maranhense com o Olímpia-MA; atleta foi campeão pernambucano com o Leão em 2017
O meia Fábio Matos, de 30 anos, morreu na noite dessa segunda-feira (9), após um grave sinistro de moto em São José de Ribamar, na Região Metropolitana de São Luís, no Maranhão.
A informação foi confirmada pelo Sport, clube no qual o atleta iniciou sua formação nas categorias de base e foi revelado. Pelo Leão, Fábio conquistou o Campeonato Pernambucano de 2017.
"Com muito pesar o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento de Fábio Matos. Vítima de um acidente de moto, ele tinha 30 anos e foi revelado na Ilha do Retiro, onde profissionalizou-se e sagrou-se campeão pernambucano em 2017. Nossas condolências e desejos de forças aos amigos e familiares neste momento tão difícil", publicou o Rubro-negro.
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O Sport não foi a única passagem do meia, natural do Recife, em Pernambuco. Em 2019, o atleta foi contratado pelo Náutico, que também prestou uma homenagem ao atleta nas redes.
"O Clube Náutico Capibaribe lamenta profundamente o falecimento do ex-meia Fábio Matos, aos 30 anos. O atleta vestiu a camisa alvirrubra em 2019 e fez parte da nossa história. Neste momento de dor, o Clube se solidariza com familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com Fábio, desejando força e conforto a todos", escreveu o Timbu.
Ao longo da carreira, o jogador também teve passagens por outras equipes do futebol brasileiro, como Juventude, Paysandu e Londrina. Seu último clube foi o Olímpia-MA, onde conquistou o título da Série B do Campeonato Maranhense este ano.