A- A+

Futebol Ex-Sport, Everton Felipe diz que aceitaria jogar no Náutico Atleta está sem clube atualmente, recuperando-se de uma lesão no joelho

Em entrevista ao programa “Jogo Certo”, da Tv Nova Nordeste, o meia Everton Felipe, ex-Sport, foi questionado se jogaria em um dos rivais do Leão em Pernambuco. Sobre o Santa Cruz, o atleta negou o interesse, mas deixou claro que não ia se opor caso recebesse um convite do Náutico.

“No Náutico, eu jogaria sem problema algum. Eu sempre falei do respeito que eu tenho pelo clube porque me abriram as portas para o futebol. Eu tenho uma tristeza com o Náutico porque deixaram eu ir para o Sport por causa de 200 reais de ajuda de custo. O Sport veio e me deu 1.200 na época. Eu sou muito grato pelas portas que eles (Náutico) abriram pra mim”, afirmou.

Sem clube desde que deixou o Sport, Everton Felipe se recupera de uma lesão no joelho. Na entrevista, ele indica que estaria apto a voltar aos gramados a partir de março. Além do Leão, o meia tem passagens por São Paulo, Cruzeiro e Atlético/GO.

Veja também

Sport Último a se reapresentar, Vagner Love deve ser titular contra o ABC