Série B Ex-Sport, Guto Ferreira sai do comando técnico do Ceará Vindo de três jogos sem vencer e na 11ª posição da Série B, alvinegro terá o quarto treinador na temporada

Ex-treinador do Sport e que estava no comando técnico do Ceará, Guto Ferreira não resistiu a sequência de três jogos sem vitórias e deixou o time alvinegro, nesta terça-feira (29). O Vozão é o atual 11ºcolocado da Série B, com 35 pontos, longe das expectativas que era a briga pelo o acesso à Primeira divisão.

Guto foi o terceiro treinador do Alvinegro de Porangabussu em 2023. Quem começou a temporada foi Gustavo Morínigo, que caiu antes do jogo decisivo da Copa do Nordeste, contra o Sport, sendo substituído por Eduardo Barroca. Levantando a taça do Regional, Barroca permaneceu até o final do mês de junho. Chegando na 15ª rodada da Série B, Guto estreou com derrota diante do Sport, na Ilha.

O Ceará Sporting Club informa que Guto Ferreira não é mais o técnico da equipe. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua carreira.



Felipe Santos / Ceará SC



Saiba mais: https://t.co/YvJ8tbIQah#CearáSC pic.twitter.com/JQEzhdpozO — Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 29, 2023

Ao todo, o treinador esteve na frente da equipe por 11 partidas, vencendo apenas três, empatando cinco e perdendo outras três. O comandante terminou sua segunda passagem com apenas 42% de aproveitamento.

Ainda sem um nome de substituto confirmado, o Ceará terá pela frente o Criciúma, no próximo sábado (2), às 17h, no Castelão. Em casa, o clube não tem bom retrospecto, tendo apenas a 13ª melhor campanha como mandante.

