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Futebol Ex-Sport, Hernane Brocador integra comissão técnica da Facilnet Garanhuns Ex-centroavante assume a função de auxiliar técnico no jogo contra o Afogados, nesta quarta-feira (28)

Ex-centroavante do Sport e Flamengo, Hernane Brocador voltou a figurar no futebol pernambucano, mas agora em outra função. Aposentado dentro das quatro linhas, agora o profissional participa dentro da área técnica. Nesta quarta-feira (28), será auxiliar do treinador Fábio Nascimento no duelo da Facilnet Garanhuns contra o Afogados, no Vianão, em duelo válido pela 3ª rodada do Pernambucano 2026/2027.

Recém aposentado, Brocador está no processo de preparação para uma carreira profissional de treinador e o período de experiência faz parte da formação.

Hernane está realizando um giro pelos clubes do Nordeste para conhecer metodologias de trabalho nos mais diferentes clubes, além do reconhecimento de suas estruturas. O ex-atacante já possui a Licença B da CBF Academy, ou seja, já pode comandar equipes de futebol de base até o sub-17.

A Facilnet está disputando o Turno Forró no Grupo A (Sertão). O clube estreante venceu os dois primeiros jogos e divide a liderança ao lado do Petrolina.

Vale lembrar que cada grupo tem seis times - turno único - e que os quatro primeiros avançam ao mata-mata. Os times classificados do Grupo Sertão irão cruzar com os primeiros colocados do Grupo Agreste em cruzamento olímpico (1º x 4º e 2º x 3º).

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