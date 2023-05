Ex-Sport, Hernanes vira autor e publica livro "Carta do Profeta"

A- A+

Como jogador, os torcedores brasileiros conheciam bem os dribles, passes e lançamentos de Hernanes, que começou a carreira no Unibol, passou pelo São Paulo, chegou à Seleção Brasileira na Copa de 2014, e depois seguiu para a elite do futebol mundial, antes de atuar no Sport. Mas existe outra versão do astro menos conhecida: a de mensageiro da fé.

O Profeta, como foi apelidado por declamar versículos bíblicos para pessoas próximas, decidiu, já aposentado dos campos, disseminar ainda mais o Evangelho. Assim nasce Carta do Profeta. “A cada meditação sobre a Palavra de Deus que eu fazia, passei a escrever o entendimento sobre a mensagem desvendada, e desse processo compreendi o que era verdadeiramente ser profeta. É aquele que sempre tem uma mensagem importante e reveladora para passar às pessoas.”, revela.

Na obra, o pernambucano que atualmente vive na Itália, analisa o velho e o novo Testamento para mostrar as mudanças na forma de enxergar e viver a fé em diferentes períodos históricos. Ele destaca trechos das escrituras e demonstra como a interpretação sobre os acontecimentos foi modificada após a chegada de Jesus na Terra. Na narrativa, ele se utiliza de metáforas como “bom vinho” e “metanoia”, que representa a mudança de lógica, mental e espiritual.

