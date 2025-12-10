Qua, 10 de Dezembro

Futebol

Ex-Sport, Jonas Toró pode defender o Náutico em 2026

Timbu já acertou as contratações dos laterais Reginaldo e Yuri, dos meias Ramon Carvalho e Dodô e do atacante Junior Todinho

Jonas Toró, atacante do Botafogo-SPJonas Toró, atacante do Botafogo-SP - Foto: Luiz Cosenzo/Agência Botafogo

O Náutico está próximo de anunciar a sexta contratação para a temporada 2026. Trata-se do atacante Jonas Toró, de 26 anos. O jogador estava na Ponte Preta, mas pertence ao Botafogo-SP.

A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmada pela reportagem. Em Pernambuco, Toró passou pelo Sport, em 2021, além de ter defendido o São Paulo, Atlético-GO e Levadiakos, da Grécia.

Até o momento, o Náutico acertou as contratações dos laterais Reginaldo e Yuri, dos meias Ramon Carvalho e Dodô e do atacante Junior Todinho. O Timbu também renovou com o goleiro Muriel, o lateral-direito Arnaldo, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, o zagueiro Mateus Silva e os volantes Wenderson e Auremir.

