Atleta do Sport entre 2018 e 2021, o goleiro Luan Polli, que atualmente tem contrato com o Nassaji Mazandaran, clube do Irã, revelou com exclusividade para a Folha de Pernambuco os momentos de tensão sobre o conflito entre Irã e Israel, que foi iniciado no meio da semana passada.

Desde 2024 defendendo o Nassaji Mazandaran, da cidade de Qaem Shahr, no Norte do país persa, o atleta afirmou que estava de saída do Oriente Médio no momento em que ficou sabendo das notícias do ataque israelense. O Campeonato Iraniano acabou há um pouco mais de um mês e contou com a participação de 12 jogadores brasileiros.

“Estávamos no avião quando tudo começou. Na realidade, faz um mês que tínhamos saído (do Irã), estávamos de férias, visitamos alguns países da região e agora voltamos para o Brasil, faz três dias que retornamos”, disse.

O goleiro contou como ficou sabendo da notícia dos ataques e sobre o sentimento da família com todo o conflito, que chegou a atingir locais próximos de onde frequentavam.

Luan Polli disputou duas temporadas no Irã - Foto: Divulgação/Nassaji

“Eu estava dormindo, acordei com minha esposa falando que tinham atacado do lado da minha casa, bem perto da escola do meu filho. Ficamos bem assustados porque não esperávamos e pelo fato de ser tão perto da nossa casa e da escola”, revelou.

Mesmo com o rebaixamento do clube para a Segunda Divisão, Luan ainda tem contrato com o Nassaji. Contudo o jogador acredita que não deve retornar ao país. A pré-temporada, se for retomada a normalidade, deve começar daqui a 15 ou 20 dias.

“Ainda tenho um ano de contrato. Normalmente, sempre temos 45 dias de férias, mas não vejo possibilidade de retornar nesse período, até mesmo por toda a destruição do país”, refletiu o goleiro de 32 anos.

