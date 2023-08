Ex-Sport, Mailson encara time de CR7 na Liga Saudita; veja onde assistir Al-Nassr x Al-Taawoun

A- A+

O Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, encara nesta sexta-feira (18) o Al-Taawoun pela segunda rodada do Liga Saudita. O duelo começa a partir das 15h (horário de Brasília) e vai colocar o craque português frente a frente com o goleiro Mailson, ex-Sport.

Na temporada passada, os dois jogadores se encontraram na vitória do Al-Nassr por 2 a 1. CR7 deu duas assistências, mas foi parado pelas defesas de Mailson.

Cristiano Ronaldo foi poupado na estreia do Al-Nassr e o time comandado por Luis Castro foi derrotado por 2 a 1 para o Al-Ettifaq com o senegalês Mané marcando o gol da equipe.

Já o Al-Taawoun estreou na competição com um empate diante do Al-Fateh em 1 a 1. O gol foi marcado pelo brasileiro Andrei Girotto. Além de Mailson e o zagueiro, a equipe é treinada por Péricles Chamusca.

Pelo lado do Al-Nassr, o brasileiro Anderson Talisca é um destaque ao lado de CR7 e Mané.

Prováveis escalações:

Al-Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghannam, Mohammed Al-Fatil, Ali Lajami e Alex Telles; Seko Fofana e Abdullah Al-Khaibari; Anderson Talisca, Marcelo Brozovic e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro.

Al-Taawoun: Mailson; Mohammed Al-Ghamdi, Andrei Girotto, Hasann Kadesh e Muath Faqeehi; Flávio, Aschraf Al-Mahdioui e Álvaro Medran; Mateus, Ahmed Bahusayn e Léandre Tawamba. Técnico: Péricles Chamusca.

Onde assistir: BandSports e canal GOAT (youtube).

