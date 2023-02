A- A+

MERCADO DA BOLA Ex-Sport, Mikael assina contrato com o América-MG O jogador estava no Internacional, mas teve seu contrato encerrado nos últimos dias

O América-MG confirmou na tarde desta quarta-feira (01) a contratação de Mikael, ex-jogador do Sport, e atualmente jogador do Salernitana. Ele assinou um contrato de empréstimo até o fim do ano com o clube mineiro, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar com o Coelho.

O atacante, revelado pelo Sport, estreou profissionalmente em 2018. Por empréstimo, passou por América-PE e Confiança-SE, antes de se firmar no time principal do Leão. No começo do ano passado, ele foi negociado com o time do Salernitana da Itália, por cerca de R$ 14 milhões.

Sem espaço no clube italiano, ele foi emprestado ao Internacional de Porto Alegre, mas não se firmou no time colorado. Lutando contra a balança e sem espaço no time de Mano Menezes, o jogador atuou em apenas um jogo em 2022 e sequer atuou este ano. Motivo esse que culminou na sua rescisão de contrato com o time sulista.



