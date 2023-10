A- A+

Futebol Ex-Sport, Thiago Neves anuncia aposentadoria do futebol aos 38 anos Meia também passou por outros grandes clubes do Brasil como Flu, Fla, Cruzeiro e Grêmio

Revelado pelo Paraná Clube em 1995, o meia Thiago Neves pendurou as chuteiras oficialmente. Sem atuar desde que deixou o Sport em 2021, o jogador de 38 anos fez o anúncio durante participação no programa Bola da Vez, da ESPN.

"Chegou o momento, tenho que reconhecer. É hora de pendurar (as chuteiras). Já comecei a estudar, fiz alguns cursos, estou em outros. Vamos ver o que virá no futuro, como vai ser a próxima carreira", detalhou.

"Só de poder estar em casa, fazer as coisas com meus filhos, já é especial. Durante a carreira de jogador, você não consegue. Em datas especiais, você nunca está em casa. É importante poder participar de todos os eventos com minha filha, que está começando a gostar de futebol, está jogando na escola", prosseguiu.

Pelo Sport, Thiago Neves disputou 46 partidas entre 2020 e 2021, e contribuiu com oito gols e duas assistências. Além do Rubro-negro, defendeu outras grandes equipes como Fluminense, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. No exterior, atuou pelo Vegalta Sendai, do Japão, Hamburgo, da Alemanha, Al Hilal, da Arábia Saudita, e Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

