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futebol Ex-técnico da Espanha, Robert Moreno assume seleção da Coreia do Sul Treinador de 48 anos terá inicialmente seis amistosos no cargo e poderá permanecer para a Copa da Ásia de 2027

A Federação de Futebol da Coreia do Sul anunciou, nesta terça-feira, Robert Moreno como técnico interino da seleção masculina. Ex-comandante da Espanha, o treinador de 48 anos assume o cargo depois da saída de Hong Myung-bo, que pediu demissão após a eliminação sul-coreana ainda na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

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Moreno assinou inicialmente até 27 de novembro e comandará a Coreia do Sul nos próximos seis compromissos internacionais. Já estão definidos amistosos contra Equador, no dia 24 de setembro, Uruguai, no dia 28, Venezuela, em 2 de outubro, e Uzbequistão, quatro dias depois. A federação ainda tenta marcar mais duas partidas para a Data Fifa de novembro.

O período servirá também como uma espécie de avaliação para o espanhol. Dependendo do desempenho da seleção nos próximos meses, Moreno poderá permanecer no cargo para a disputa da Copa da Ásia, que será realizada na Arábia Saudita entre janeiro e fevereiro de 2027.

A contratação faz de Moreno o primeiro espanhol a assumir o comando da seleção sul-coreana. A escolha também marcou a primeira vez em que a federação do país utilizou um processo aberto para definir o treinador da equipe nacional.

Passagem pela Espanha e atrito com Luis Enrique

Moreno ganhou maior projeção internacional em 2019, quando assumiu a seleção espanhola durante o afastamento de Luis Enrique por questões familiares. Antes disso, havia trabalhado como auxiliar do treinador na Roma, no Celta de Vigo, no Barcelona e na própria Espanha.

À frente da seleção, permaneceu invicto em nove partidas, com sete vitórias e dois empates, antes de deixar o posto com o retorno de Luis Enrique. A saída acabou marcada por um rompimento entre os dois. Na época, Luis Enrique acusou Moreno de ter sido "desleal" por demonstrar interesse em permanecer à frente da equipe na Eurocopa.

Depois da experiência pela Espanha, Moreno comandou Monaco, Granada e Sochi. O último trabalho foi no clube russo, que deixou em setembro de 2025.

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