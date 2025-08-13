A- A+

FRANÇA Ex-técnico de atletismo é acusado de estupro e agressão sexual de menores na França O homem era responsável por supervisionar jovens de 13 a 17 anos

Um ex-treinador de atletismo do Stade Marseillais Universitaire Club (SMUC) foi acusado e preso em junho por estupro e agressão sexual de menores, anunciou o Ministério Público de Marselha nesta quarta-feira, segundo a agência de notícias AFP. O homem era responsável por supervisionar jovens de 13 a 17 anos e cuidava das modalidades de lançamentos.

Ele foi indiciado e colocado em prisão preventiva em 26 de junho por "estupro e agressão sexual de menores de 15 anos, estupro e agressão sexual por pessoa que abusa da autoridade que lhe é conferida por seu cargo", explicou o Ministério Público, contatado pela AFP.





— Há várias vítimas — acrescentou o Ministério Público, sem fornecer mais detalhes.

A AFP não obteve resposta imediata do clube.

Fundado em 1923, o SMUC, que afirma ser o maior clube multiesportivo da região, conta com mais de 12.000 membros e 4.500 jogadores licenciados em suas 18 seções esportivas.

