A- A+

Esportes Ex-técnico de Serena Williams visita o Rio e ministra clínica de tênis Patrick Mouratoglou, que já trabalhou com outros grandes nomes do circuito, participou de atividades técnicas e conversou com a imprensa em visita à Rio Tennis Academy

Um dos treinadores mais renomados do tênis mundial, Patrick Mouratoglou esteve no Rio de Janeiro nesta terça-feira (10) para uma série de atividades técnicas, incluindo uma clínica com atletas e treinadores, além de um encontro com a imprensa. A visita ocorreu na Rio Tennis Academy, onde o francês teve contato direto com o trabalho desenvolvido na base e no alto rendimento do tênis brasileiro.

Conhecido por passagens marcantes ao lado de jogadoras como Serena Williams e Naomi Osaka, além de atletas do circuito masculino, Mouratoglou acompanhou treinamentos, trocou impressões com técnicos e destacou a estrutura e o ambiente encontrados no Rio.

— O mais importante é o que se vê no dia a dia: jovens sendo formados desde a base, com valores, paixão e método. Isso é essencial para formar grandes jogadores — afirmou Mouratoglou, que ressaltou o desejo de contribuir mais ativamente para o desenvolvimento do tênis no país.

Durante a visita, o treinador também comentou o bom momento vivido pelo tênis brasileiro, citando o surgimento de novos talentos e o aumento da expectativa em torno da modalidade.

— O Brasil vive um momento interessante. Existe talento, existe esperança e existe pressão também. É natural. Vejo muito potencial aqui e foi justamente isso que me motivou a vir, conhecer de perto e colaborar com a formação de possíveis futuros campeões — disse, ao mencionar nomes da nova geração, como João Fonseca.

A programação incluiu uma clínica técnica, na qual Mouratoglou compartilhou conceitos de treinamento, desenvolvimento mental e construção de carreira com atletas da academia e treinadores convidados. Para André Sá, ex-tenista e atual consultor técnico da Rio Tennis, a presença do francês tem peso simbólico e prático.

— Conheço o Patrick há mais de 20 anos. Ter essa troca aqui, no Rio, é muito relevante. Ele viveu o tênis no mais alto nível e poder dividir essa experiência com nossos atletas e treinadores é algo que deixa legado — afirmou Sá.

A visita de Mouratoglou ao Rio marca um passo importante na aproximação com o tênis brasileiro, reforçando o intercâmbio de ideias, métodos e experiências, em um momento de renovação e crescimento da modalidade no país.

O evento também marcou o início de uma parceria institucional entre a Mouratoglou Academy e a Rio Tennis Academy, voltada ao intercâmbio técnico, capacitação de treinadores e desenvolvimento de atletas. Para Eduardo Frick, CEO da Rio Tennis, o acordo nasce de uma convergência de ideias:

— Foram meses de conversas e de troca de experiências. Mais do que uma parceria formal, é uma colaboração de visão, missão e propósito. Ter o Patrick aqui, conhecendo nosso trabalho de perto, reforça que estamos no caminho certo no desenvolvimento do tênis — afirmou.

Veja também