Futebol Ex-técnico de Sport e Náutico é protagonista de documentário na ESPN "Por que Waldemar?", Eis a Questão no Futebol Brasileiro" fala da passagem do treinador Waldemar Lemos no Flamengo e o "meme" por trás da história estreia no próximo sábado

O ex-técnico de Sport e Náutico, Waldemar Lemos, é tema da série documental “Por que Waldemar? Eis a Questão no Futebol Brasileiro”, produção original da ESPN e Star+. O conteúdo, dividido em três episódios, retrata toda a evolução do Flamengo em estrutura e gestão desde o episódio tragicômico do anúncio do profissional como treinador. O documentário conta com depoimentos de três ex-presidentes do clube rubro-negro, além de cartolas de equipes da elite do futebol nacional e personalidades relevantes.

Meme que é constantemente reutilizado pelas comunidades de futebol no mundo digital, o anúncio de Waldemar Lemos como treinador do Flamengo completa 20 anos no dia 14 de outubro, data de lançamento do documentário. A série aprofunda o debate sobre as mudanças no clube rubro-negro e no futebol nacional de 2003 até os dias atuais e explora como este acontecimento foi um ponto de virada na gestão do futebol brasileiro, representando uma ruptura com o passado de amadorismo.

O conteúdo retrata três questionamentos importantes para entender o episódio que virou meme e o cenário da modalidade no Brasil: quem é Waldemar; como o clube de maior torcida do Brasil chegou ao ponto de anunciar um treinador que ninguém tinha ouvido falar; e como foi a evolução da gestão dos clubes no Brasil, incluindo o modelo de SAFs, que chegou ao país em anos recentes e já foi implementado por gigantes da divisão de elite, como Botafogo, Cruzeiro e Vasco.

A produção também contará com nomes reconhecidos nacionalmente e personalidades ligadas à equipe rubro-negra: Waldemar Lemos (treinador), Antônio Tabet (roteirista e humorista), Vampeta (ex-jogador), Edilson “Capetinha” (ex-jogador), Renê Simões (ex-treinador e dirigente), Sandra de Sá (cantora e compositora), Nunes (ídolo do Flamengo) e os ex-presidentes do clube Eduardo Bandeira de Mello, Hélio Ferraz e Edmundo Santos Silva.

O primeiro episódio do conteúdo exclusivo irá ao ar na televisão no próximo sábado (14), na ESPN, e também ficará disponível On Demand no streaming do Star+. As plataformas Disney vão disponibilizar um episódio por semana, nos dias 14, 21 e 28 de outubro.

