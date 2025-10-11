A- A+

REAL MADRID Ex-técnico do Real diz que Ronaldo não queria perder peso e relembra: "Adorava sair para festas" Fabio Capello garante que o atacante brasileiro foi o melhor jogador que ele já treinou

Ex-técnico do Real Madrid, Fabio Capello relembrou momentos de sua passagem pelo clube em 2007, principalmente a convivência com Ronaldo Fenômeno.

Em seu discurso no "Festival dello Sport", em Trento, na Itália, o comandante italiano afirmou que o brasileiro foi o melhor jogador que já treinou, mas tinha diversos problemas extracampo.

Capello diz que pediu ao Ramón Calderón, presidente do Real Madrid na época, que liberasse o Ronaldo para assinar com outro clube porque já não tinha mais esperanças no brasileiro.

O italiano afirmou que o atacante pesava 94 kgs, mas não queria perder peso, e ainda por cima adorava sair para festas todas as noites.

"Ronaldo é o melhor jogador que já treinei. Era um cara que adorava sair para festas todas as noites, era um louco, pesava 94 quilos e não queria perder peso. Em determinado momento, disse ao presidente que precisávamos deixá-lo ir, não havia esperança de avançar. E assim o deixamos ir. Mas, repito, é o melhor que já treinei", disse Fabio Capello.



Ronaldo acabou deixando o Real Madrid na janela de janeiro daquela temporada, rumo ao Milan. O atacante já quase não estava sendo utilizado por Capello, que havia apostado em Van Nistelrooy, e o brasileiro buscou uma saída para voltar a ter minutos em campo.

Capello treinou o Real Madrid em 1996/1997 e depois em 2006/2007. Nesta segunda passagem, coincidiu com Ronaldo e os demais galácticos do elenco merengue. Pelo clube, foi campeão espanhol nas duas vezes em que dirigiu o time.

