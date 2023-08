Ex-técnico dos EUA Bruce Arena é suspenso por comentários 'inapropriados'

A- A+

O veterano Bruce Arena, ex-técnico dos Estados Unidos e treinador com mais jogos vencidos na MLS, foi suspenso pelo New England Revolution após uma investigação sobre comentários "insensíveis e inapropriados".

A MLS, que está conduzindo essas investigações, se limitou a dizer em um comunicado nesta terça-feira (1º) que Arena foi colocado em licença administrativa por causa desses comentários, sem dar mais detalhes.

Já o New England Revolution disse que leva "todas as acusações de má conduta no local de trabalho muito a sério" e garantiu que está "cooperando totalmente com a investigação".

Arena, de 71 anos, comandou os Estados Unidos nas Copas do Mundo de 2002 e 2006 e conquistou quatro prêmios de Melhor Técnico do Ano na Liga Norte-Americana (MLS) ao longo da carreira.

Em seu currículo, Arena tem cinco títulos da MLS, dois deles conquistados pelo DC United em 1996 e 1997 e outros três com o Los Angeles Galaxy em 2011, 2012 e 2014.

Arena, que comanda o New England desde 2019, em março passado se tornou o técnico com mais vitórias na história da MLS, superando o recorde de 240 vitórias de Sigi Schmid.

Na quarta-feira, o Revolution enfrentará o mexicano Atlas em seu estádio pelas oitavas de final da Copa das Ligas, torneio do qual participam 47 equipes, da MLS (Estados Unidos e Canadá) e do campeonato mexicano.

