Ex-tenista Boris Becker descreve tempo na prisão como "brutal"

A- A+

O ex-tenista Boris Becker descreveu os oito meses que ficou preso como uma experiência "brutal" e "muito diferente do que você vê nos filmes".



O alemão deu uma entrevista neste sábado (8) e falou abertamente sobre o período em que ficou atrás das grades, após ser condenado a dois anos e meio de detenção por esconder 2,5 milhões de libras esterlinas (equivalente a R$ 15,7 milhões) em ativos e empréstimos para evitar o pagamento de dívidas. Ele cumpriu parte da pena em regime fechado e foi solto em dezembro do ano passado.

— Acho que quem diz que a vida na prisão não é difícil está mentindo — disse o multicampeão de tênis. — Eu estava cercado por assassinos, por traficantes, por estupradores, por traficantes de pessoas, por criminosos perigosos — acrescentou o ex-atleta na entrevista dada programa ao programa 5 Live Breakfast, da BBC.

Becker contou que precisou lutar por sua sobrevivência dentro do presídio e logo se cercou de "garotos durões", pois precisava de proteção.

— Se você pensa que é melhor do que todo mundo, então você perde — disse. — Dentro do presídio não importa que fui tenista, a única moeda que temos lá dentro é o nosso caráter e a nossa personalidade. É isso, não tem mais nada — explicou.



Becker ganhou fama no mundo do tênis ao vencer o Torneio de Wimbledon aos 17 anos, em 1985. Em sua carreira, ele ainda venceu esta mesma competição outras duas vezes. O alemão também sagrou-se vencedor de Roland Garros (1987, 1989 e 1991), do Austrália Open (1991,1996) e do US Open (1989).

Para explicar o momento de sua vida, Becker usou o tênis como metáfora. Ele lembrou de suas características como atleta para explicar como pretende retomar a vida em liberdade.

— Normalmente sou bom no quinto set. Ganhei os dois primeiros sets, perdi os dois seguintes e estou planejando vencer este [o quinto] — disse Becker.

Veja também

Futebol "Estão mais preocupados sobre onde será o jogo do que sobre a gente", diz Enderson sobre Ceará