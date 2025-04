Ex-top 10 reprova comportamento de Alcaraz: "Não acho que ele vá ganhar indo dormir às 7h da manhã"

A- A+

Fruto do seu protagonismo no tênis aos 21 anos, Carlos Alcaraz já virou alvo de elogios e críticas em vitórias e derrotas. Desta vez, o também espanhol e ex-top 10 Roberto Bautista Agut ligou o sinal de alerta para o comportamento do jovem talento ao comparar com as carreiras de Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic.

— O tênis de alto nível exige muito, eu não acho que o Carlos (Alcaraz) vá ganhar Grand Slams se for dormir às 7h da manhã. O tênis é muito exigente, agora tudo parece muito bonito e ele é muito jovem, mas precisa entender que, se quiser igualar os números do 'Big 3', vai precisar jogar 15 anos em alto nível. Eu o considero um jogador e uma pessoa inteligente, e tenho certeza de que ele vai perceber, pouco a pouco, o que precisa fazer para chegar a esse nível e, com certeza, vai colocar isso em prática — afirmou Agut.





Em seu documentário recém lançado na Netflix, Alcaraz disse que pretende alcançar os níveis de Nadal, Federer e Djokovic, mas do seu próprio jeito:

— Em 2023 eu já estava bastante cansado mentalmente. Eram 24 horas por dia, 7 dias por semana, pensando em tênis. No Roland Garros daquele ano, perdi para Novak Djokovic na semifinal, e meus amigos estavam de férias em Ibiza. Eu disse: ‘Caramba, amanhã estou indo pra lá’. Fui basicamente pra me acabar, não sei se está certo dizer assim, mas sim, fui pra curtir. Quando tenho uma chance dessas, aproveito ao máximo. E na volta, claro, ganhei Queen’s e Wimbledon. Não digo que ganhei por causa da festa, mas aqueles dias me fizeram bem, e sou do tipo que, se uma coisa dá certo, tem que repetir.

Na última quinta-feira, Alcaraz desistiu de jogar o Masters 1000 de Madrid devido a uma lesão sofrida no músculo adutor da perna direita na final perdida do ATP 500 de Barcelona para o dinamarquês Holger Rune. Após disputar 10 partidas em um intervalo de apenas 12 dias, ele busca se recuperar a tempo para disputar o Roland Garros, segudo Grand Slam da temporada e com início no dia 25 de maio.

Veja também