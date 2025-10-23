A- A+

Futebol Ex-treinador do Barcelona critica comportamento de Vini Jr.: 'Não é bom exemplo para as crianças' Sergi Barjuán elogiou o talento do atacante do Real Madrid, mas afirmou que suas atitudes em campo prejudicam a imagem do futebol para os mais jovens

O ex-jogador e treinador espanhol Sergi Barjuán, que defendeu Barcelona e Atlético de Madrid e chegou a comandar o clube catalão em 2021, teceu elogios ao talento de Vinícius Júnior, mas criticou a postura do brasileiro dentro de campo em entrevista nesta quinta-feira.

— É um grande jogador. Quem não o queira ver... Mas acredito que o comportamento do Vinícius não é um bom exemplo para as crianças. Para os jovens, verem alguém com o talento que ele tem e com atitudes assim não é algo positivo para o futuro do futebol — afirmou Barjuán em entrevista à imprensa espanhola.

— Não posso falar muito, porque não estou por dentro do assunto. Só posso comentar o que li e ouvi. Cada um agiu como achou necessário, e no final não se joga em Miami — declarou.

Barjuán lembrou ainda que outras competições espanholas já são disputadas fora do país, como a Supercopa da Espanha, realizada na Arábia Saudita, e fez uma crítica indireta à direção da LaLiga: — Como disse o treinador do Rayo Vallecano, você está dentro de um circo e precisa decidir se quer se afastar ou fazer parte dele. Se ficar, tem de aceitar certas coisas.

Veja também