Qui, 05 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INSTABILIDADE NO IRÃ

Ex-treinador do Vasco, Sá Pinto relata tensão no Irã durante conflito: "Momentos difíceis"

Técnico português afirmou à TV portuguesa que viveu momentos de tensão

Reportar Erro
Ricardo Sá Pinto, ex-comandante do Vasco da Gama, relata momentos de tensão vividos no IrãRicardo Sá Pinto, ex-comandante do Vasco da Gama, relata momentos de tensão vividos no Irã - Foto: Código 19 / Agência O Globo

O técnico português Ricardo Sá Pinto, ex-comandante do Vasco da Gama e que trabalhava no Esteghlal FC, relatou os momentos de tensão vividos no Irã durante os recentes conflitos. Em entrevista à emissora portuguesa RTP, o treinador afirmou que precisou lidar com um ambiente de instabilidade e incerteza no país.

Leia também

• Conflito no Oriente Médio pode afetar participação do Irã na Copa do Mundo; entenda

• Desportiva Ferroviária x Sport: veja onde assistir e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Segundo Sá Pinto, a rotina no Irã foi diretamente afetada pelas manifestações, que mobilizaram milhares de pessoas nas ruas e provocaram episódios de repressão por parte das autoridades. O técnico afirmou que, em meio à crise política, a situação exigiu cautela e atenção redobrada por parte de estrangeiros que viviam no país.

— Foram momentos difíceis. Havia muita tensão nas ruas e nós tínhamos de ter muito cuidado — relatou o treinador à televisão portuguesa.

Apesar do cenário turbulento, Sá Pinto disse que tentou manter o foco no trabalho à frente do clube de Teerã. O treinador destacou que o futebol continuou sendo disputado, ainda que sob um clima de incerteza.

O português assumiu o comando do Esteghlal após passagem pelo Vasco e por outros clubes da Europa e do Oriente Médio. No Irã, encontrou uma das torcidas mais numerosas do país, mas também um contexto político delicado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter