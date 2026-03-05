A- A+

INSTABILIDADE NO IRÃ Ex-treinador do Vasco, Sá Pinto relata tensão no Irã durante conflito: "Momentos difíceis" Técnico português afirmou à TV portuguesa que viveu momentos de tensão

O técnico português Ricardo Sá Pinto, ex-comandante do Vasco da Gama e que trabalhava no Esteghlal FC, relatou os momentos de tensão vividos no Irã durante os recentes conflitos. Em entrevista à emissora portuguesa RTP, o treinador afirmou que precisou lidar com um ambiente de instabilidade e incerteza no país.

Segundo Sá Pinto, a rotina no Irã foi diretamente afetada pelas manifestações, que mobilizaram milhares de pessoas nas ruas e provocaram episódios de repressão por parte das autoridades. O técnico afirmou que, em meio à crise política, a situação exigiu cautela e atenção redobrada por parte de estrangeiros que viviam no país.

— Foram momentos difíceis. Havia muita tensão nas ruas e nós tínhamos de ter muito cuidado — relatou o treinador à televisão portuguesa.

Apesar do cenário turbulento, Sá Pinto disse que tentou manter o foco no trabalho à frente do clube de Teerã. O treinador destacou que o futebol continuou sendo disputado, ainda que sob um clima de incerteza.

O português assumiu o comando do Esteghlal após passagem pelo Vasco e por outros clubes da Europa e do Oriente Médio. No Irã, encontrou uma das torcidas mais numerosas do país, mas também um contexto político delicado.

