Ex-Vasco, atacante Hugo Borges e Santa Cruz "esfriam" negócio por falta de consenso salarial

Revelado pelo Vasco e atualmente no Volta Redonda, também do Rio de Janeiro, o atacante Hugo Borges, de 25 anos, está entre os jogadores que despertaram interesse no Santa Cruz para temporada de 2024. Um acerto, no entanto, não aconteceu por falta de um acordo salarial.

Segundo a apuração da reportagem da Folha de Pernambuco, Borges havia pedido um valor que a diretoria do Tricolor não estava disposta a desembolsar.

Neste ano, ele entrou em campo por 29 vezes, sendo sete pelo PS Kalamata, da Grécia, e 13 pelo também grego Proodeftiki, além de nove jogos pelo Volta Redonda. Ao todo, foi o autor de quatro gols.

