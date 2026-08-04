Ex-Vasco e Internacional, Carlos Palacios é investigado em caso de tráfico no Chile
Segundo a imprensa chilena, autoridades apuram a relação de um veículo e de um imóvel ligados ao atleta com a operação
O atacante Carlos Palacios, que teve passagens no Internacional e no Vasco no futebol brasileiro, passou a ser investigado pela Justiça do Chile em uma operação contra uma organização suspeita de tráfico de drogas.
O jogador do Boca Juniors não foi indiciado no processo, mas autoridades apuram a relação de um veículo e de um imóvel ligados ao atleta com a investigação.
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O caso ganhou repercussão após a prisão de Sebastián Guerra Soto, sogro de Palacios, apontado pela Promotoria Metropolitana Sul como um dos supostos líderes da organização criminosa conhecida como "Los Pájaros".
A operação apreendeu mais de uma tonelada de drogas, armas de fogo, veículos e dinheiro em espécie. As informações são do jornal chileno Emol.
Segundo as autoridades, o material apreendido é avaliado em mais de 18 bilhões de pesos chilenos (cerca de R$ 99 milhões, na cotação atual).
Guerra Soto foi detido enquanto dirigia um Mercedes-Benz registrado em nome de Palacios. Os investigadores suspeitam que o veículo teria sido utilizado para transportar drogas.
Além disso, durante um dos mandados de busca, a polícia realizou uma operação em um imóvel alugado pela filha de Guerra Soto, onde foram encontradas drogas e armas. A residência seria financiada pelo atacante do Boca Juniors.
A investigação ocorre em um período turbulento para Palacios. O chileno segue em recuperação de uma lesão no músculo adutor, problema que o tirou dos últimos jogos do Boca Juniors, incluindo os playoffs da Copa Sul-Americana contra o O'Higgins.