EX-JOGADOR Ex-Vasco e protagonista de susto no Brasil em 2014, atacante revela ter câncer de pele Mauricio Pinilla descobriu problema de saúde enquanto tratava outra condição médica

Nome marcante da seleção do Chile, o ex-atacante Mauricio Pinilla revelou que vem tratando um câncer de pele. Hoje comentarista, ex-atleta de 42 anos descobriu a doença após os médicos desconfiarem de manchas em seu corpo enquanto tratava outro problema de saúde.

"Fui diagnosticado com prostatite (inflamação na próstata) e fui parar em médicos. Fiz um monte de exames por conta de umas manchas que apareceram na pele e diagnosticaram um câncer de pele", disse Pinilla à rádio chilena La Metro.

Segundo o ex-jogador, ele ficou internado por quatro dias para a realização de exames:

— A primeira parte do tratamento é eliminar essas manchas, o que deve se resolver em curto prazo. Estou fazendo o tratamento. Tive muita exposição ao sol em treinamentos. Passei quatro dias internado, fizeram todos os exames. Minha contagem de glóbulos brancos disparou — explicou.





Pinilla teve longa carreira no futebol. Revelado pela Universidade de Chile, jogou em clubes como Inter de Milão-ITA, Sporting-POR, Celta-ESP e Atalanta-ITA. Entre 2008 e 2009, vestiu a camisa do Vasco, em sua única experiência no futebol brasileiro. Se aposentou em 2021, aos 37 anos, após passagem pelo Coquimbo Unido-CHI.

O torcedor brasileiro certamente se lembra de lance marcante de Pinilla na Copa do Mundo de 2014. No confronto entre Brasil e Chile, pelas oitavas de final, quase marcou o gol que classificaria La Roja na prorrogação (a partida estava empatada em 1 a 1, e a seleção brasileira se classificou nos pênaltis), mas acertou a trave de Julio Cesar. Lance que o próprio Pinilla tatuou.



Pela seleção chilena, o ex-atacante disputou também as Copas Américas de 2015 e 2016 (edição centenário), que terminaram com títulos.

