Náutico Ex-Vitória e Sport, meia Thiago Lopes é o novo reforço do Náutico Jogador de 27 anos chega para ajudar o Timbu durante a Copa do Nordeste e Série C

Depois de Gustavo Maia, o Náutico acertou a chegada de mais um jogador nesta quinta-feira (21). Este com passagem pelo futebol pernambucano. Ex-Sport, o meia Thiago Lopes assinou contrato com o Alvirrubro. Ele chega para reforçar o clube durante as disputas da Copa do Nordeste e da Série C do Brasileiro.

Aos 27 anos, o último clube de Thiago Lopes foi o Vitória. Pelo clube baiano, em 2023, foi acionado em 22 jogos e contribuiu com um gol e duas assistências, além de fazer parte do elenco campeão da Série B.

Em Pernambuco, o meia atuou pelo Sport entre 2021 e o início do ano passado, até acertar a ida para o Leão baiano. Na carreira, ainda soma passagens por Coritiba e Londrina.

Campeão na última Série B, Thiago Lopes é o mais novo contratado pelo Timbu. Seja bem-vindo, Thiago! pic.twitter.com/2WSXsexxLI — Náutico (@nauticope) March 21, 2024

