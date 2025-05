Ex-zagueiro Lúcio surge sorridente em foto no hospital: "nosso primeiro passeio para um café"

A- A+

Mulher do ex-zagueiro Lúcio, Marília Forgiarini compartilhou no fim desta quarta-feira uma imagem que tranquilizou os fãs do marido: uma imagem dele sorridente, com apenas pequenas marcas de ferimentos no rosto.



O ex-jogador da seleção brasileira, de 47 anos, está internado num hospital de Porto Alegre, tratando queimaduras em 18% do corpo, com lesões de segundo grau, causadas pela explosão de uma lareira ecológica, acidente ocorrido no último dia 16, na residência de um casal de amigos, em Brasília.



"A nossa melhor foto. O nosso sorriso mais sincero e cheio de gratidão. Nosso primeiro passeio (dentro do hospital) para um café. Que dia maravilhoso. Te amo", escreveu ela como legenda da publicação.







No domingo, Lúcio havia divulgado uma imagem em que se submetia a uma sessão de câmara hiperbárica, equipamento recomendado para tratar feridas com dificuldade de cicatrização. Antes, Marília havia publicado uma foto que mostrava o marido com a cabeça, as pernas e os braços enfaixados.



O ex-zagueiro Lúcio e a mulher, Marília Forgiarini — Foto: reprodução



Lúcio está internado no Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre, cidade para onde foi transferido no último dia 22, para ficar mais perto da família. Ele já passou por dois procedimentos cirúrgicos e, de acordo com o último comunicado divulgado por sua assessoria, nesta terça-feira, vem apresentando boa evolução clínica. "Mantemos nossa confiança na plena recuperação do Lúcio e estamos otimistas com as próximas etapas do tratamento. Acreditamos que, em breve, ele estará de volta ao convívio familiar", diz a nota.



Como foi o acidente

Pentacampeão mundial em 2002, o ex-jogador encontrava-se estável e consciente quando chegou ao Hospital Brasília logo após a explosão. "Lúcio não estava manipulando a lareira no momento do acidente. ele se encontrava na casa de um casal de amigos, onde o incidente ocorreu. Ressaltamos, inclusive, que Lúcio não possui lareira em sua própria residência", explicou a assessoria.



Pentacapeão aposentado

Lúcio, que completou 47 anos no último dia 8, anunciou sua aposentadoria em 2020. Foi o último integrante da seleção pentacampeã a encerrar a carreira. Sua última partida, porém, havia sido em 2019, pelo Brasiliense, na Série D do Campeonato Brasileiro.

No Brasil, além do Brasiliense, ele defendeu clubes como Internacional, São Paulo e Palmeiras. Já na Europa, teve passagens de destaque por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique e Inter de Milão, onde se tornou ídolo.

Além do título da Copa do Mundo de 2002, Lúcio também conquistou duas edições da Copa das Confederações pela seleção. Ao longo da carreira, acumulou diversos títulos nacionais e uma Liga dos Campeões da UEFA, com a Inter de Milão, em 2010.

Veja também