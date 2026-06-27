Ex-zagueiro Lugano detona Bielsa após eliminação do Uruguai: "Contaminou o ambiente"

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O ex-zagueiro Diego Lugano não poupou críticas ao técnico Marcelo Bielsa após a eliminação do Uruguai nesta sexta-feira (26) diante da Espanha, por 1 a 0, em Zapopan.

Atualmente como comentarista da Telemundo, o histórico defensor detonou o trabalho realizado pelo comandante e questionou a escolha da Associação Uruguaia de Futebol.



"A verdade é que é difícil colocar em palavras a decepção. A tristeza que sinto pelos jogadores, que deram o máximo, mas não competiram de igual para igual com outras equipes porque não acho que tiveram um técnico que pudesse guiá-los na direção certa. Ele fez mudanças incompreensíveis, táticas incompreensíveis. Bielsa contaminou o ambiente, nunca entendeu onde estava".



"Os jogadores nunca entenderam o Bielsa. Um grande erro da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) foi chegar ao Mundial com Bielsa preso a um contrato milionário. Essa é a verdade".



A campanha da seleção uruguaia foi muito abaixo do esperado nesta edição da Copa do Mundo, com apenas dois pontos no grupo H, e atuações questionáveis contra Cabo Verde e Árabia Saudita. Na última partida contra a Espanha, o time ainda viu o experiente goleiro Fernando Muslera falhando no gol anotado por Álex Baena.



Marcelo Bielsa foi anunciado pelo Uruguai em maio de 2023 e tinha a missão de fazer a renovação da equipe, após campanha ruim na edição do Catar, em 2022. Além da Copa do Mundo, o treinador esteve à frente da equipe na Copa América de 2024, quando foi eliminado nas semifinais para a Colômbia.



"Obviamente, quem vai sofrer são os jogadores, que sofrem as críticas e ficarão marcados no Uruguai pelo pior mundial da nossa história. E o técnico vai para outro país e esquece o que aconteceu, né?", completou Diego Lugano.

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