EXCLUSIVA Exaltando futebol, Mancuso revela data para apresentar possível SAF do Santa Cruz; confira De acordo com ele, não há preocupação sobre quem será o próximo presidente coral

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o ex-jogador de futebol Alejandro Mancuso, que acumula passagens por equipes como Santa Cruz, seleção argentina e Boca Juniors, revelou que já existe uma data para a apresentação do projeto que pode ser instaurado como a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz.

Segundo ele, o encontro acontecerá presencialmente neste mês, na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), no bairro da Boa Vista. Os últimos ajustes estão sendo tratados entre o presidente da instituição, Evandro Carvalho, e o ex-diretor do clube coral, Albertino dos Anjos.

“Estamos marcando um encontro com o presidente da Federação (Pernambucana de Futebol) no dia 19, onde o nosso projeto vai ser todo apresentado”, iniciou.

Ao lado de Mancuso, viajarão outras oito pessoas envolvidas no projeto, incluindo três investidores. No plano, o ex-jogador será o único ligado de forma direta ao departamento de futebol.

“São três investidores e, ao todo, oito pessoas que irão viajar. Tem o pessoal do marketing, advogado, arquiteto, todos que estão envolvidos no projeto, cada um na sua área. No futebol, só sou eu. Ninguém mais. O que mais me preocupa é o futebol, o ‘resto’ é com eles”, afirmou à Folha.

Já a falta de preocupação, inclusive, se estende ao próximo nome que ocupará a cadeira da presidência do Santa Cruz.

“Depois, quem será o presidente do Santa, eu não tenho ideia. Isso não faz parte do nosso processo. Nossa ideia é a SAF e que o Santa melhore. Depois, quem fica não interessa”, disse.

Questionado se já teve algum contato com o atual presidente do clube, Jairo Rocha, Mancuso negou. E disse que caso a proposta de SAF que Rocha quer implementar seja mais benéfica, irá se retirar da disputa com naturalidade.

“Não sei nem quem é e não me interessa. Não falei com ele. Só quero a melhor coisa para o Santa Cruz”, garantiu, antes de exaltar seu projeto e o trio de investidores.

“A minha SAF é muito forte e os caras são sérios. Se tem uma outra proposta, melhor que a da gente, vamos embora. São eles que decidem, não somos nós. Se der certo, beleza. Se tiver ‘pedras’ no caminho, vamos embora”, finalizou Mancuso.

