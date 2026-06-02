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Sport Exame aponta lesão e Clayson vira baixa no Sport para jogo com Athletic-MG Atacante teve constatada contusão na coxa esquerda, sofrida na vitória sobre o Náutico

O Sport ganhou mais um desfalque para encarar o Athletic-MG, na próxima semana, pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro. O atacante Clayson teve detectada uma lesão de grau II no bíceps femoral da coxa esquerda e está entregue ao departamento médico.

A informação foi divulgada pelo clube pernambucano na noite desta terça-feira (2).

Clayson foi substituído aos 44 minutos do primeiro tempo, na vitória rubro-negra sobre o Náutico, por 2x0, no último sábado, na Ilha do Retiro. Na ocasião, foi substituído por Iury Castilho.

Castilho, aliás, seria o substituto natural do companheiro. No entanto, também é ausência confirmada diante dos mineiros. O camisa 95 recebeu o terceiro amarelo no Clássico dos Clássicos, assim como os volantes Zé Lucas e Yago Felipe.

Com 22 pontos, o Sport lidera a Série B e recebe o Athletic no próximo dia 10, uma quarta-feira, às 21h, na Ilha do Retiro. O time mineiro é o 9º colocado, com 17 pontos na tabela.

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