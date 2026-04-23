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FUTEBOL Exame aponta lesão na coxa esquerda de Eder Militão, que preocupa para a Copa Zagueiro foi substituído com dores em partida contra o Alavés, na última terça-feira

O zagueiro brasileiro Eder Militão virou preocupação para o Real Madrid e para a seleção brasileira. Em boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira, o clube espanhol informou que exames realizados ainda nesta manhã apontaram contusão na perna esquerda do jogador.

Militão tem uma lesão no bíceps femoral da coxa. "Sua recuperação será acompanhada", escreveu o clube, sem dar um prazo de retorno.

O brasileiro deixou o campo com dores na perna esquerda após tentar uma finalização no primeiro tempo da vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Alavés, na última terça-feira.

Militão foi substituído no fim do primeiro tempo de Real Madrid x Alavés. Foto: Reuters

O comunicado não fala em grau da lesão, que pode levar de duas semanas a até meses de recuperação, a depender da gravidade.

Segundo o jornal Marca, fontes do clube apontam que a lesão deve tirar o jogador do restante da temporada com o clube. A participação na Copa do Mundo dependerá da evolução do atleta.

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